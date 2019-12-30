В Самаре подросток с наволочкой утащил из магазина алкоголь на 4 тысячи рублей
Недавно в Самаре произошло дерзкое преступление. Как-то ночью воришка забрался в магазин на улице Ново-Садовой и похитил оттуда алкоголь. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.
- Камеры, установленные в магазине, засняли, как некий молодой человек отжал входную дверь и проник в торговую точку. После этого он собрал несколько бутылок с алкоголем в наволочку, которую принес с собой, и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Вскоре полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 17-летний подросток, который уже был судим за кражу. Стражи порядка нашли и задержали парня. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что похищенный алкоголь он продал. В отношении юного самарца полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.
В качестве авоськи для похищенного алкоголя парень использовал собственную наволочкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU