Житель Сызрани стал «невыездным» из-за долга перед ребенком в 160 тысяч рублей
В Сызрани приставы напомнили еще одному непутевому отцу о необходимости заботиться о ребенке. Местный житель «забыл» платить алименты своему чаду и в итоге накопил долг в 160 тысяч рублей.
- В отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Чтобы побудить мужчину к исполнению родительского долга, приставы запретили ему выезжать за пределы страны и вынесли запрет на регистрационные действия в отношении его недвижимости, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Сызранец узнал о наложенных на него ограничениях и сразу же поспешил оплатить свой долг. После этого все запреты с него сняли, но если мужчина и дальше продолжит уклоняться от уплаты налогов, то он может вновь стать «невыездным».
ИСТОЧНИК KP.RU