Житель Сызрани стал «невыездным» из-за долга перед ребенком в 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-30T11:59:36+03:00

Мужчина вспомнил о своих родительских обязанностях только после вмешательства приставов

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В Сызрани приставы напомнили еще одному непутевому отцу о необходимости заботиться о ребенке. Местный житель «забыл» платить алименты своему чаду и в итоге накопил долг в 160 тысяч рублей.

- В отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Чтобы побудить мужчину к исполнению родительского долга, приставы запретили ему выезжать за пределы страны и вынесли запрет на регистрационные действия в отношении его недвижимости, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Сызранец узнал о наложенных на него ограничениях и сразу же поспешил оплатить свой долг. После этого все запреты с него сняли, но если мужчина и дальше продолжит уклоняться от уплаты налогов, то он может вновь стать «невыездным».

ИСТОЧНИК KP.RU