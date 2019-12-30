Целился в лося, а убил человека: в Самарской области охотник застрелил пенсионера в лесу

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-30T12:08:09+03:00

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В Самарской области 32-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в убийстве человека на охоте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, 28 декабря охотник, находясь в Камышлинском районе, начал стрелять из ружья в приближающегося лося. Однако он по неосторожности попал в другого охотника, - рассказали в ведомстве.

Выстрел поразил 69-летнего мужчину. Ранение оказалось смертельным. Он скончался по дороге в больницу. Сейчас следователи продолжают разбираться в случившемся. Расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU