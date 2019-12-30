2019-12-30T12:49:11+03:00
Общество

МЧС предупреждает самарцев о непогоде: на регион надвигаются сильный ветер и метель

Жителей Самарской области призывают не выходить в ненастье на улицу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Погода в Самарской области начнет портиться вечером 30 декабряПогода в Самарской области начнет портиться вечером 30 декабряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. На регион надвигаются сильный снег и метель.

- С 19:00 понедельника, 30 декабря, до 19:00 вторника, 31 декабря, в Самарской области ожидаются снег, местами сильный, и метель. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха составит -8...-13°С, местами до -18°С. На дорогах кое-где снежные заносы, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает по возможности не выходить из дома и присматривать за детьми. Если непогода застанет на улице, то сотрудники оперативного ведомства советуют самарцам держаться подальше от стен домов, непрочных навесов, рекламных щитов, недостроев, деревьев, ЛЭП и остановок общественного транспорта. Автомобилистам стоит поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Если же от поездки на личном авто никак нельзя отказаться, то стоит проявить предельную внимательность на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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