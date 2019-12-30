В Самаре для детской инфекционной больницы на Шверника построят новый корпус

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-30T13:06:27+03:00

Новый корпус больницы будет рассчитан на 100 коек Фото: Яндекс.Карты

Только на разработку техусловий выделят около 3,6 млн рублей

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В Самаре собираются реконструировать здание областной детской инфекционной больницы, на улице Шверника, 1. Медучреждению добавят места для приема юных пациентов. Сейчас идет поиск подрядчика для разработки необходимой документации.

- Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по разработке и согласованию спецтехусловий по объекту «Реконструкция ГБУЗ «Самарская областная детская инфекционная больница». Предполагается строительство инфекционного корпуса на 100 коек в смену, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Победителя аукциона выберут 11 февраля 2020 года. На разработку документации ему дадут максимум два месяца. За работу подрядчику готовы заплатить 3,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU