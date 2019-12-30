Два проекта группы компаний «АКОМ» одобрены Фондом развития промышленности

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-30T13:20:09+03:00

19 декабря на экспертном совете в ФРП в Москве были одобрены для финансирования 17 проектов российских предприятий, в числе которых – два проекта группы компаний «АКОМ». Общая сумма займа составляет 650 млн рублей

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Проект аккумуляторного производства АО «АКОМ» направлен на повышение производительности труда. Являясь участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» АО «АКОМ» ставит перед собой задачу по приросту производительности труда на 37% по итогам 2021 года и 58% по итогам 2024 года за счет внедрения нового прогрессивного оборудования, технологий, механизации процесса изготовления продукции, сокращению длительности отдельных техпроцессов посредством их автоматизации, совершенствования системы менеджмента качества и системы управления персоналом. Также планируется автоматизировать и дооснастить производство импортозамещающих стартерных свинцовых аккумуляторных батарей (АКБ) с целью достижения объема выпуска 3,2 млн АКБ в год к 2024 году.

С помощью займа ФРП предприятие планирует внедрить лучшие практики и методики повышения производительности труда и расширить присутствие на российском и зарубежном рынках

Важно отметить, что АО «АКОМ» уже показывает выдающиеся результаты по производительности труда, а, именно, присвоение по итогам 2018 г. 4 места в номинации «ТОП-30: Лидеры по производительности труда в электротехнической промышленности» в рамках IV Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России».

Общий бюджет проекта составляет 410 млн рублей, из которых 300 млн рублей – средства, предоставляемые ФРП, прирост новых высокопроизводительных рабочих мест – 20 единиц.

Вторым проектом является организация производства промышленных свинцовых аккумуляторных батарей на базе компании «АКОМ-Индастриал». Планируемая к выпуску номенклатура продукции предназначена для тягового и стационарного применений, а основными потребительскими качествами будут являться высокая надежность, бесперебойность работы и повышенная долговечность, при этом продукт ООО «АКОМ-Индастриал» обеспечит для потребителей технические характеристики мирового уровня благодаря собственным инновационным решениям и трансферу передовых мировых технологий. Проект предусматривает производство свыше 667 тыс. аккумуляторных ячеек к концу 2024 г. и занятие более 40 % доли российского рынка. Реализация проекта позволит локализовать производство промышленных АКБ на территории России и будет способствовать снижению доли импорта с 90% до 50%. Сумма инвестиций в проект составит 520 млн. рублей, из которых 350 млн рублей – средства, предоставляемые ФРП, прирост новых высокопроизводительных рабочих мест – 48 единиц.

Потребители промышленных АКБ на рынке России представлены в ключевых рыночных сегментах: железнодорожная инфраструктура; специальный и железнодорожный транспорт; телекоммуникация и связь; энергетика. Потенциальными покупателями продукции выступят «РЖД», «ЛокоТех», «Трансмашхолдинг», «Россети», «Ростелеком», «Концерн Росэнергоатом» и другие предприятия.

В очередной раз ГК «АКОМ» подтвержден принцип «Рекорды вчера -стандарты сегодня», поскольку подготовка всех необходимых документов, проведение сложных регламентированных процедур завершены в рекордно короткий срок – 2 месяца. Важно отметить, что крайне редко в рамках одного экспертного совета ФРП одобряется одновременно 2 проекта организаций, принадлежащих одному холдингу и аффилированных по отношению друг к другу. Это беспрецедентно короткие сроки и колоссальный результат. Глубокая и качественная проработка проектов обеспечила на защите единогласное одобрение и отсутствие вопросов.

Успешной защите во многом способствовала профессиональная слаженная работа отдела разработки проектов развития и взаимодействия с госструктурами, на базе которого создан GR-центр, профессионально оказывающий услуги промышленным предприятиям по всей России по получению мер господдержки, в том числе и льготных целевых займов из ФРП.

Большое значение имела поддержка со стороны Правительства Самарской области и региональной Торгово-промышленной палаты, оказанная проектам на всех этапах прохождения обязательных процедур и экспертиз ФРП.

С 2015 года и по настоящее время по программам займа ФРП профинансировано 9 проектов Самарской области, среди которых теперь уже три проекта ГК «АКОМ». Именно «АКОМ» стал первой компанией Самарской области, которая получила государственную поддержку Фонда развития промышленности. В 2015 году, благодаря полученному займу в размере 500 млн рублей на проект стоимостью 1,2 млрд рублей, предприятием были успешно освоены новые технологии производства и расширена номенклатура продукции. «АКОМ» приобрел на средства, выделенные ФРП, современнейшее оборудование и за короткий срок нарастил мощность. В 2020 году реализацию проекта планируется завершить. В настоящее время налажен выпуск импортозамещающих инновационных батарей EFB и AGM, к выпуску готовится линейка аккумуляторов GEL.

- Созданные государством механизмы поддержки способствуют ускоренному росту предприятий, и ключевая роль в этой работе принадлежит Фонду развития промышленности, - отмечает Президент Группы компаний «АКОМ» Н.М. Игнатьев. - Сегодня «АКОМ» расширяет свои границы, трансформируясь в Корпорацию энергетических решений через конкуренцию с глобальными игроками на рынке и внедрение производства промышленных аккумуляторных батарей, выбирая проверенную и эффективную модель сотрудничества с Фондом. Отвечать приоритетам Российской Федерации и их реализовывать – это высшая степень ответственности и совершенно иной уровень ведения бизнеса. На это способен только лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU