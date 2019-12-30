Рецепт новогоднего сациви от заслуженного артиста России, актера СамАРТа Юрия Долгих

СЕГОДНЯ 13:27 2019-12-30T13:27:17+03:00

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Заслуженный артист РФ и народный артист Самарской области родился и провел все детство в Тбилиси. А сейчас он занят в спектакле "Ханума" СамАРТа. Главный театральный кулинар, говоря о рецептах к новому году, не мог обойтись без грузинских традиций и поделился рецептом настоящего сациви, которое точно украсит новогодний стол и придется по вкусу всем гостям.

- Этот рецепт мне подарила народная артистка Валерия Прокоп, мать Сергея Чонишвили, который работает в Ленкоме. Она много лет работала в Тбилиси и грузинская кухня - для нее родная. Если вы хотите настоящий сациви, нужно покупать не просто бедрышки и грудки, грузины берут настоящую жирную домашнюю курицу. Когда ее приведешь в порядок, ее нужно залить водой, но не в большом количестве, нужно, чтобы чуть-чуть ее водичка привкрыла. Варим с солью, перцем и лавровым листом. Когда курица варится, за это время в блендере измельчаем грецкие орехи, кинзу и чеснок (по вкусу). Сациви вкусный получается, когда много орехов, курица - это второстепенное.

Когда курица отварилась, ее нужно достать, охладить, а верхнюю часть жира из бульона нужно снять, нарезать мелко-мелко лучок и поставить это на самый маленький огонь, пусть томится под крышкой.

Некоторые грузины обжаривают на сливочном или топленном масле разделанную курицу. Я не обжариваю. В бульон мы выкладываем хмели-сунели, еще раз подсаливаем по вкусу. Добавляйте все приправы, которые любите. Я кладу белый перец - он не слишком острый, но дает аромат. И потом ту смесь, которую в блендере измельчили добавляем. В зависимости от объема добавляем чайную ложку уксуса (на 2-литровую кастрюлю). Когда соус проваривается, добавляем туда кусочки курицы и томим еще пять минут.

Сациви подаем на стол холодным, его можно выставить за окошко, но ни в коем случае не замораживать, вкус теряется.

И вот такое блюдо отлично смотрится на новогоднем столе, с него можно начинать застолье. А уже потом в 12 часов поднимать бокалы и загадывать желание. И пусть оно у всех точно сбудется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/752541" frameborder="0"></iframe> Народный артист Самарской области Юрий Долгих рассказал, как приготовить сациви на Новый год.

ИСТОЧНИК KP.RU