2019-12-31T08:38:30+03:00
Общество

Обойдемся без парковок: на публичных слушаниях решили достроить долгострой «Гороса»

Обманутые дольщики согласны на все, лишь бы получить свои квартиры
Ольга НОВИКОВА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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Администрация Самары опубликовала итоги публичных слушаний по поводу достройки печально известного в Самаре долгостроя «Гороса» на ул.Советской/Черемшанской. Согласно официальному заключению, решено разрешить достройку этого проблемного объекта без парковок. Напомним, строительство домов тянется с 2007 года. Тогда застройщик оставил без денег и квартир 395 дольщиков. С тех пор власти неоднократно предпринимали попытки найти для долгостроя нового инвестора и даже проводили работы по обследованию недостроенного дома. Но пока все эти усилия не увенчались успехом. В декабре этого года минстрой принял было решение о том, чтобы не достраивать дом, а дольщикам выплатить компенсации, однако в результате проблемную долевку все-таки попытаются достраивать. Правда, кто и когда будет это делать – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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