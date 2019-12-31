2019-12-31T08:54:24+03:00
Общество

В Тольятти сотрудники ГИБДД задержали женщину со свертком марихуаны

Пассажирка занервничала во время проверки, чем и вызвала подозрения стражей порядка
Ольга НОВИКОВА
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Сотрудники ДПС проявили бдительностьСотрудники ДПС проявили бдительностьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне Нового года тольяттинские сотрудники ДПС задержали местную жительницу с внушительным свертком марихуаны. Все произошло на посту КПП «Рубеж» в Комсомольском районе города. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя ВАЗ 2190 и обратили внимание, что пассажирка автомобиля сильно нервничает. Полицейские решили досмотреть женщину и в результате обнаружили в кармане куртки сверток с марихуаной общей массой более 20 грамм – это считается значительным размером.

Женщину задержали и доставили в полицию. Выяснилось, что ранее она к уголовной ответственности не привлекалась. Полицейским она объяснила, что наркотики хранила для личного употребления без цели сбыта, но правоохранители усомнились в ее словах и возбудили уголовное дело по ст 228 УК РФ (ч.1), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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