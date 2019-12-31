Снова пьяный сел за руль: житель Самарской области угодит за решетку за нарушение ПДД
В селе Старое Ермаково Камышлинского района сотрудники ГИБДД ночью задержали местного жителя, севшего за руль в нетрезвом виде. Автомобиль ВАЗ-21100 вызвал подозрения правоохранителей. Остановив машину, они обнаружили за рулем 53-летнего мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило – водитель уже начал отмечать новый год.
- В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - сообщили в ГИБДД. - Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами.
Сейчас против горе-водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU