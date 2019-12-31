2019-12-31T09:40:27+03:00
Общество

Снова пьяный сел за руль: житель Самарской области угодит за решетку за нарушение ПДД

Ночью в Камышлинском районе задержали водителя-рецидивиста
Ольга НОВИКОВА
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Нарушителю грозит уголовная ответственностьНарушителю грозит уголовная ответственностьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В селе Старое Ермаково Камышлинского района сотрудники ГИБДД ночью задержали местного жителя, севшего за руль в нетрезвом виде. Автомобиль ВАЗ-21100 вызвал подозрения правоохранителей. Остановив машину, они обнаружили за рулем 53-летнего мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило – водитель уже начал отмечать новый год.

- В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - сообщили в ГИБДД. - Тогда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами.

Сейчас против горе-водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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