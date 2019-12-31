Самарских водителей просят соблюдать осторожность из-за непогоды

СЕГОДНЯ 10:55 2019-12-31T10:55:02+03:00

В непогоду нужно быть особенно внимательными всем - и водителям, и пешеходам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогоднюю ночь будет сильный снегопад и гололед

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Самарских водителей просят соблюдать повышенную внимательность и осторожность в новогоднюю ночь. ГИБДД Самарской области предупреждает: в регионе прогнозируется обильное выпадение снега и гололед.

- Госавтоинспекция настоятельно рекомендует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Автомобилистам следует строго выполнять предписания дорожных знаков и разметки, а также избегать резких маневров, - прокомментировали в ГИБДД.

Водителям напоминают: на скользкой дороге сцепление колес с асфальтом уменьшается, а тормозной путь увеличивается. Поэтому автомобилистам нужно быть особенно внимательными рядом с пешеходными переходами и снижать скорость. Впрочем, пешеходам тоже нужно соблюдать осторожность.

- В сложных погодных условиях инспекторы ДПС ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах, - сообщают в ГИБДД. - Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU