2019-12-31T12:13:22+03:00
Общество

В Тольятти включат 26 новых светофоров

Их уже установили, но заработают регулировщики дорожного движения только 10 января
Ольга НОВИКОВА
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В январе автомобилистов Тольятти ждет сюрпризВ январе автомобилистов Тольятти ждет сюрпризФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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10 января 2020 года в Тольятти включат сразу 26 новых светофоров. В администрации города сообщили, что аппараты, регулирующие дорожное движение, закуплены и построены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Светофоры появились на ул. Дзержинского 16а, ул. Дзержинскоог, 29, Московском проспекте, ост.«3 квартал», ул.Автостроителей (ост. «Бульвар Татищева»), ул.Заставная, 30, пр.Ст.Разина, 25, 26 и 41, ул.Спортивная, 22, Ленинский проспект, 17, ул.Комсомолькая, 88, перекресток ул. Советской и Ставропольсокй, ул.Кудашева, 106 (напротив ТРК «Парк Хаус»), бульвар 50 лет Октября (ост «Магазин Автолюбитель», перекрестке бульвара 50 лет Октября и ул.Крупской, ул. Громовой, 31, ул.Комсомольская, 94 и в других местах города

- В настоящее время данные светофоры находятся в тестовом режиме. Включение их в рабочий режим запланировано на 10 января 2020 года, - сообщили в мэрии Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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