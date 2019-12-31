СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-31T17:13:14+03:00

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Самарцы проводили старый год массовым лыжным забегом – он прошел в 12 часов дня 31 декабря на территории Олимпийской деревни у стадиона «Самара Арена». Несмотря на мороз и снегопад, желающих весело и спортивно встретить новый год собралось немало. На старт в общей сложности вышли 72 участника. Из них 44 представителя сильного пола и 28 девушек. Причем самому юному участнику исполнился всего один год. А самой взрослой лыжнице уже «стукнуло» 64 года.

Как сообщает портал «ВолгаНьюс», среди мужчин лучшим стал Дмитрий Корнеев. На втором месте – Иван Данилов, на третьем – Александр Павловский. Первое место среди женщин заняла Елена Никитина, второй к финишу пришла Виолетта Черпакова, на третьей строчке – Тиасия Сидорова.

Впрочем, без призов и подарков не остался никто. Все участники получили медали Самарской Олимпийской деревни, а победители – дополнительные памятные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU