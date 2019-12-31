Первый день нового года в Самаре будет теплым и снежным

СЕГОДНЯ 19:55 2019-12-31T19:55:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Приволжское УГМС опубликовало прогноз погоды на первые дни 2020 года. Как стало ясно из прогноза, погода в начале января в Самаре и области будет переменчивой. 1 января 2020 года в Самаре выдастся достаточно теплым и снежным – температура воздуха ночью составит -2… -4 градуса, днем -1… -3, будет облачно, ожидается небольшой снег, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. По области, как предупреждают синоптики, возможны снежные заносы.

2 января похолодает до -7… -12 днем, осадков не ожидается, ветер сменит направление – будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 метров в секунду. Снег снова пойдет 3 января, а за окном немного потеплеет – до -2… -7 градусов.

- В новогодние праздники погода в губернии под влиянием активных фронтальных разделов атлантического вихря ожидается неустойчивой с резкими колебаниями температуры воздуха, - сообщают в Приволжском УГМС. - Небольшой умеренный снег пройдёт в большинстве районов, в ближайшие сутки наиболее сильный с метелями, порывистым ветром и повышением температуры воздуха. В следующие дни, с прохождением через регион холодного атмосферного фронта, температура воздуха вновь начнёт понижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU