Снегопад в Самарской области побил рекорд 37-летней давности

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:06:35+03:00

Вместе со снегом в регион пришло потепление

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Самарские синоптики отметили новый погодный рекорд. Так, снегопад, прошедший во всем регионе во вторник, 31 декабря, установил абсолютный суточный максимум осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Рекорд был зафиксирован на метеостанции в городе Безенчук. Там выпало 9,4 мм снега, что на 0,5 мм больше, чем в 1982 году.

Снегопад буквально сковал предновогоднюю Самару. Горожанам пришлось весь день стоять в многокилометровых пробках, маневрируя практически в условиях нулевой видимости.

Вместе со снегом в Самарскую область пришло и очередное потепление. В среду, 1 января, столбик термометра показывает температуру воздуха 0…-2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU