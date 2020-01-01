Защитники самарской студентки, осужденной за наркоторговлю, будут искать правды в ЕСПЧ

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:02:04+03:00

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Верховный суд РФ рассмотрел жалобу студентки Самарского университета Елизаветы Кенешовой, которая была признана виновной в торговле наркотиками Ленинским районным судом Самары.

Судебная инстанция отказала передавать кассационную жалобу для дальнейшего рассмотрения. Таким образом, приговор остается в силе.

Теперь защитники студентки собираются обратиться за помощью в Европейский суд по правам человека. Адвокаты девушки считают, что нарушена шестая статья Европейской конвенции по правам человека, закрепляющей право на справедливое судебное разбирательство.

Напомним, весной студентка получила реальный срок за торговлю наркотиками. По версии следствия, Кенешова вместе со знакомыми заказывала в интернете синтетические наркотики фасовала и продавала через закладки. А вот защита девушки считает, что ее попросту подставили, попросив получить на почте посылку.

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Адвокат уверен: доказательства вины девушки подделали. По его словам, все переписки, звонки и перемещения фальсифицированы (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU