2020-01-01T18:39:39+03:00
Общество

В Самаре прошел первый в 2020 году забег

Несколько сотен горожан своим примером показали, как нужно проводить 1 января
Кирилл КАРИМОВ
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Ольга НаумоваОльга НаумоваФото: СОЦСЕТИ
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В среду, 1 января, в Самаре прошел «забег желаний». Более 200 самарцев решили выйти на пробежку на площади Куйбышева.

В отличие от «хардкорных» летних и осенних забегов, здесь все было достаточно демократично – дистанция 2020 м вокруг главной площади Самары. Та же цифра красовалась и на стартовых номерах участников.

Кстати, забег неслучайно назван «забегом желаний». Участники загадывали планы на новый 2020 год и таким образом давали себе заруку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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