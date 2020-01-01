В Самаре прошел первый в 2020 году забег

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:39:39+03:00

Несколько сотен горожан своим примером показали, как нужно проводить 1 января

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В среду, 1 января, в Самаре прошел «забег желаний». Более 200 самарцев решили выйти на пробежку на площади Куйбышева.

В отличие от «хардкорных» летних и осенних забегов, здесь все было достаточно демократично – дистанция 2020 м вокруг главной площади Самары. Та же цифра красовалась и на стартовых номерах участников.

Кстати, забег неслучайно назван «забегом желаний». Участники загадывали планы на новый 2020 год и таким образом давали себе заруку.

ИСТОЧНИК KP.RU