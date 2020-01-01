Встретить Новый год к стадиону «Самара Арена» пришли 20 тысяч горожан
Такие цифры приводит минспорт
Праздничные гулянья идут по всей Самаре и продлятся еще неделюФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Министерство спорта региона рассказало, сколько людей посетили «Олимпийскую деревню», которая открылась 28 декабря, в новогоднюю ночь. По подсчетам чиновников, с 31 декабря на 1 января туда пришли 20 тысяч человек.
- 20 тысяч горожан и гостей Самары встретили Новый год в «Олимпийской деревне», - отметили чиновники.
Праздничный салют на этой площадке прогремел в 1:30, несколько позже, чем фейерверк на площади Куйбышева в центре Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU