В Самарской олимпийской деревне в новогоднем забеге приняли участие 102 Деда Мороза
1 января в Самарской олимпийской деревне в честь Нового года устроили забег Дедов Морозов. Бежали целыми семьями: самому младшему участнику исполнился один годик, самому возрастному Деду Морозу было уже 64 года.
Всего в мероприятии участие приняли 102 человека, их "униформой" стала специальная шапочка.
Напомним, Самарская олимпийская деревня располагается около стадиона "Самара Арена", праздничные развлечения и концерты там проходят ежедневно плоть до 8 января. Чтобы самарцам был удобнее добраться до стадиона, туда пустили бесплатные шаттлы.
Сегодня, например, там в Самарской олимпийское деревне можно поучаствовать в мастер-классах по следж-хоккею и паракёрлингу от ведущих спортсменов Самарской области. А вечером для гостей вживую споет самарская группа "Лабутэны". Полное расписание мероприятий опубликовано на сайте проекта.
"Униформой" участников забега стали яркие шапочкиФото: Предоставлено "Комсомолке"
ИСТОЧНИК KP.RU