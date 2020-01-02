2020-01-02T09:00:02+03:00
Общество

В Самарской олимпийской деревне в новогоднем забеге приняли участие 102 Деда Мороза

Бежали целыми семьями, младшему участнику забега едва исполнился годик
Александра БУДАЕВА
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1 января многим самарцам не сиделось дома1 января многим самарцам не сиделось домаФото: Предоставлено "Комсомолке"
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1 января в Самарской олимпийской деревне в честь Нового года устроили забег Дедов Морозов. Бежали целыми семьями: самому младшему участнику исполнился один годик, самому возрастному Деду Морозу было уже 64 года.

Всего в мероприятии участие приняли 102 человека, их "униформой" стала специальная шапочка.

Напомним, Самарская олимпийская деревня располагается около стадиона "Самара Арена", праздничные развлечения и концерты там проходят ежедневно плоть до 8 января. Чтобы самарцам был удобнее добраться до стадиона, туда пустили бесплатные шаттлы.

Сегодня, например, там в Самарской олимпийское деревне можно поучаствовать в мастер-классах по следж-хоккею и паракёрлингу от ведущих спортсменов Самарской области. А вечером для гостей вживую споет самарская группа "Лабутэны". Полное расписание мероприятий опубликовано на сайте проекта.

"Униформой" участников забега стали яркие шапочки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Униформой" участников забега стали яркие шапочкиФото: Предоставлено "Комсомолке"

ИСТОЧНИК KP.RU

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