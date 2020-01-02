Программный сбой: самарские автобусы не отображаются в "Прибывалках"

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:58:20+03:00

Самарцы пожаловались властям, что не видят рейсовых автобусов в приложениях

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Самарские автобусы перестали отображаться в специальных приложениях, которые показывают их геолокацию - они пропали из видимости как "Яндекса", так и "Прибывалки".

Горожане сообщили о проблеме в соцсетях и попросили чиновников объяснить, в чем дело.

В департаменте транспорта сообщили, что транспорт работает в штатном режиме, а приложения его "не видят" из-за программного сбоя:

- Программный сбой - в оборудовании устройств навигации. Специалисты передали информацию о проблеме разработчикам.

Как долго специалисты будут устранять проблему, пока не ясно. Между тем, троллейбусы, трамваи и некоторые виды коммерческого транспорта, в приложениях видны.

ИСТОЧНИК KP.RU