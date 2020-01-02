Программный сбой: самарские автобусы не отображаются в "Прибывалках"
Самарские автобусы перестали отображаться в специальных приложениях, которые показывают их геолокацию - они пропали из видимости как "Яндекса", так и "Прибывалки".
Горожане сообщили о проблеме в соцсетях и попросили чиновников объяснить, в чем дело.
В департаменте транспорта сообщили, что транспорт работает в штатном режиме, а приложения его "не видят" из-за программного сбоя:
- Программный сбой - в оборудовании устройств навигации. Специалисты передали информацию о проблеме разработчикам.
Как долго специалисты будут устранять проблему, пока не ясно. Между тем, троллейбусы, трамваи и некоторые виды коммерческого транспорта, в приложениях видны.
ИСТОЧНИК KP.RU