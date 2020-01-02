Новый год встретил в больнице: в Сызрани врачи борются за жизнь сбитого пешехода
31 декабря около половины восьмого вечера в Сызрани "Лада Веста" сбила пешехода.
Как сообщили в областном МВД, авария произошла на проспекте 50 лет Октября. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.
58-летний мужчина попал под колеса машины, бригада "Скорой помощи" доставила его в больницу, пострадавшего сразу отправили в реанимацию, новый год он встретил там.
КТВ-Луч сообщает, что мужчина в очень тяжелом состоянии: у него травма головы, многочисленные переломы. Плюс на момент аварии он был пьян.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU