2020-01-02T11:20:00+03:00
Происшествия

Новый год встретил в больнице: в Сызрани врачи борются за жизнь сбитого пешехода

Полиция сейчас выясняет, кто виноват в ДТП
Александра БУДАЕВА
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Мужчина попал в реанимацию за несколько часов до Нового годаМужчина попал в реанимацию за несколько часов до Нового годаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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31 декабря около половины восьмого вечера в Сызрани "Лада Веста" сбила пешехода.

Как сообщили в областном МВД, авария произошла на проспекте 50 лет Октября. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.

58-летний мужчина попал под колеса машины, бригада "Скорой помощи" доставила его в больницу, пострадавшего сразу отправили в реанимацию, новый год он встретил там.

КТВ-Луч сообщает, что мужчина в очень тяжелом состоянии: у него травма головы, многочисленные переломы. Плюс на момент аварии он был пьян.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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