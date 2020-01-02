Новый год встретил в больнице: в Сызрани врачи борются за жизнь сбитого пешехода

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:20:00+03:00

Мужчина попал в реанимацию за несколько часов до Нового года Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Полиция сейчас выясняет, кто виноват в ДТП

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31 декабря около половины восьмого вечера в Сызрани "Лада Веста" сбила пешехода.

Как сообщили в областном МВД, авария произошла на проспекте 50 лет Октября. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.

58-летний мужчина попал под колеса машины, бригада "Скорой помощи" доставила его в больницу, пострадавшего сразу отправили в реанимацию, новый год он встретил там.

КТВ-Луч сообщает, что мужчина в очень тяжелом состоянии: у него травма головы, многочисленные переломы. Плюс на момент аварии он был пьян.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU