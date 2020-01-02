2020-01-02T12:41:01+03:00
Происшествия

В Ставропольском районе полиция задержала водителя с поддельными правами

Александра БУДАЕВА
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Сотрудники ГИБДД остановили водителя, который нарушил ПДД, и нашли у него поддельные документыСотрудники ГИБДД остановили водителя, который нарушил ПДД, и нашли у него поддельные документыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В декабре сотрудники ГИБДД в Ставропольском районе остановили водителя "Газели". Автомобилист нарушил ПДД, а потом еще и предъявил полицейским поддельные водительские права.

- Нарушение было выявлено 18 декабря на 22 км автодороги «Тольятти – Ташелка» недалеко от села Нижнее Санчелеево, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в областном МВД. - Документ, который водитель предъявил инспекторам ГИБДД, показался им подозрительным. Экспертиза подтвердила. что он поддельный.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов", подозреваемый - слесарь из Ульяновска ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

Теперь ему грозит ограничение свободы, принудительные работы или даже реальное лишение свободы на срок до одного года

ИСТОЧНИК KP.RU

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