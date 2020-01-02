Записать ребенка в элитные гимназии и лицеи Самары можно с 20 января

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:18:49+03:00

Уже совсем скоро сладкий детсадовский сон в кроватках детям заменят суровые будни среди учебников и тетрадей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обычные школы заявления о приеме детей в 1 класс на следующий учебный год подавать нужно 30 января

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Министерство образования и науки Самарской области опубликовало график начала приема заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный год.

В Самаре, чтобы записать ребенка в гимназию или лицей (в минобре их называют муниципальными общеобразовательными организациями, за которыми закреплен весь муниципалитет), нужно 20 января с 9 утра успеть подать заявление через электронный школьный журнал (то есть через автоматизированную систему управления региональной системой образования - АСУ РСО).

В общеобразовательные школы Самары принимать заявления будут 30 января.

21 января первоклашек будут записывать в школы Новокуйбышевска и Отрадного, а также Кинель-Черкасского, Богатовского и Волжского районов.

22 января заявления на прием детей в первые классы лицеев и гимназий будут подавать жители Тольятти, в общеобразовательные школы будущих первоклашек из Автограда записывать будут 28 января.

23 января стартует запись малышей в школы городов Кинель и Жигулевск, а также в Кинельском, Ставропольском, Большеглушицком, Большечерниговском, Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах.

24 января подавать заявления в электронном виде смогут жители Похвистнево и Похвистневского, Исаклинского, Камышлинского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Елховского, Сергиевского, Челно-Вершинского и Шенталинского районов.

27 января с 9.00 будут принимать в первоклашки в школах Чапаевск, Сызрань и Октябрьск, а также в Безенчукском, Красноармейском, Пестравском, Приволжском, Хворостянском, Сызранском и Шигонском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU