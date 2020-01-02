2020-01-02T14:29:07+03:00
Происшествия

В тольяттинской больнице скончался еще один участник массовой аварии в Зеленой зоне

27 декабря на ул.Родины столкнулись 4 автомобиля, предполагаемый виновник аварии скончался на месте
Александра БУДАЕВА
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В день аварии один человек погиб, четверо получили травмыВ день аварии один человек погиб, четверо получили травмыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти врачи не смогли спасти одного из участников ужасной аварии, которая произошла 27 декабря на ул.Родины в Тольятти. Как сообщает "СитиТрафик", в реанимации умерла 57-летняя женщина, которая в момент ДТП сидела за рулем автомобиля Chevrolet.

Напомним, по предварительным данным, виновником ДТП был водитель "Калины", который пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Там "Калина" столкнулась с Volkswagen Touareg, потом отечественную легковушку отбросило на Ладу XRay, а после произошло столкновение с Chevrolet.

Водитель "Калины" погиб на месте, еще 4 человека получили травмы, в том числе женщина, сидевшая за рулем Chevrolet - ее сразу увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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