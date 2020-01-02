Игры кончились: в Самаре двух девушек будут судить за организацию работы подпольного игорного клуба

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:19:22+03:00

Им грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом полмиллиона рублей

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В Самаре в суд передали уголовное дело в отношении двух девушек, которых обвиняют в открытии подпольного игорного клуба.

- Заведение размещалось в павильоне на пр.Кирова 258а, игра велась через компьютеры, подключенные к интернету, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района. - Игорный клуб обнаружили сотрудники полиции.

Действия девушек, работавших в клубе, квалифицировали по ч.2 ст.171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемыми по делу проходили три девушки, но одна из них исчезла в неизвестном направлении, а вот ее бывшие "коллеги по бизнесу" пойдут под суд.

Санкции статьи, по которой их обвиняют, предусматривают до 4 лет лишения свободы со штрафом полмиллиона рублей. В обстоятельствах этого дела будет разбираться Промышленный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU