2020-01-02T20:47:02+03:00
Происшествия

В Южном городе поймали пьяного водителя-рецидивиста

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело
Александра БУДАЕВА
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О пьяном водители инспекторам ГИБДД сообщили другие автолюбителиО пьяном водители инспекторам ГИБДД сообщили другие автолюбителиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Южном городе сотрудники ДПС остановили Renault Logan, мужчина, сидевший за рулем, оказался пьян.

Как рассказали корреспондентам "КП-Самара" в облМВД, информацию о водителе, который вел себя странно на дороге, поступила от граждан. Когда сотрудники ГИБДД остановили машину, у водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования он отказался.

Когда мужчину "пробили по базам", то выяснилось: 57-летний житель Безенчукского района уже ловили пьяным за рулем, тогда суд его оштрафовал на 30 тысяч рублей и на полтора года запретил садиться за руль.

Мужчина запрет нарушил, плюс проявил завидное упорство в пьянстве за рулем, поэтому теперь на него возбудили уже уголовное дело по ст.264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию», санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа 200-300 тысяч рублей, обязательных или принудительных работ, а также в виде реального лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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