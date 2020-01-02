В Южном городе поймали пьяного водителя-рецидивиста

2 Янв. 2020 2020-01-02T20:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Южном городе сотрудники ДПС остановили Renault Logan, мужчина, сидевший за рулем, оказался пьян.

Как рассказали корреспондентам "КП-Самара" в облМВД, информацию о водителе, который вел себя странно на дороге, поступила от граждан. Когда сотрудники ГИБДД остановили машину, у водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, но от медосвидетельствования он отказался.

Когда мужчину "пробили по базам", то выяснилось: 57-летний житель Безенчукского района уже ловили пьяным за рулем, тогда суд его оштрафовал на 30 тысяч рублей и на полтора года запретил садиться за руль.

Мужчина запрет нарушил, плюс проявил завидное упорство в пьянстве за рулем, поэтому теперь на него возбудили уже уголовное дело по ст.264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию», санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа 200-300 тысяч рублей, обязательных или принудительных работ, а также в виде реального лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU