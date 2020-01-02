2020-01-02T15:16:58+03:00
Общество

С жителей Самарской области собрали 100% взносов на капремонт, минстрой доволен

Регион попал в список лучших и наиболее успешных субъектов РФ, которые активно взыскивают с народа долги
Александра БУДАЕВА
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С жителей Самарской области взыскивают еще и долги за прошлые годаС жителей Самарской области взыскивают еще и долги за прошлые годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Минстрой РФ подвел предварительные итоги работы программ по капитальному ремонту за 2019 год, одним из главных критериев успешности стала собираемость взносов с граждан. В среднем по стране этот показатель составил 94%.

Самарская область попала в дюжину лучших, потому что у нас с народа собрали 100% взносов на капремонт. Правда, объясняют это еще и тем, что в регионе активно взыскивают долги за прошлые года.

Вместе с Самарской областью отличились также Белгородская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Вологодская, Пензенская и Саратовская области, а также республики Адыгея, Башкортостан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всего, по данным минстроя РФ, в 2019 году капремонт провели в 37,5 тысячах многоквартирных домов, на что потратили 146 миллиардов рублей. В ближайшие 5 лет по всей стране планируют полностью заменить лифтовое оборудование, у которого истек "срок годности", сделано это будет как раз в рамках капитального ремонта многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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