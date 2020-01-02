2020-01-02T19:28:07+03:00
Происшествия

Протаранил на полном ходу: в Тольятти автомобилист с двумя детьми в машине попал в ДТП и уехал отмечать Новый год

Вся семья получила травмы, так что на следующий день им пришлось ехать в больницу
Александра БУДАЕВА
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В столкновении пострадали четыре человека, в том числе двое детейВ столкновении пострадали четыре человека, в том числе двое детейФото: ГУ МВД России по Самарской области
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31 декабря в Тольятти на Обводном шоссе ВАЗ-21214 протаранил стоявшую Kia Sorento.

- По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в областном МВД.

В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель, женщина-пассажир и двое детей: 5-летний мальчик и девочка, которой едва исполнилось 2 года. Оба ребенка были в детских удерживающих устройствах, поэтому отделались легкими ушибами. Взрослые получили травмы головы и груди.

Впрочем, в день аварии они поспешили по своим делам - никому не охота было встретить Новый год в больнице. Но на следующий день все семьей они приехали в медикам. Там о жертвах ДТП сообщили в полицию.

В облМВД сообщили, что по факту произошедшего назначена проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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