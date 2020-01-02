Кладбище непроданных елок: под Самарой неизвестные выбросили десятки спиленных еловых деревьев

2 Янв. 2020 2020-01-02T21:11:21+03:00

В соцсетях пишут, что такую же картину можно наблюдать возле реки Самарки

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Сегодня в соцсетях появилась печальная фотография: десятки никому не нужных еловых деревьев свалены в полях. Автор фотографии пишет, что "еловое кладбище" находится рядом с дорогой недалеко от поселка Петра Дубрава.

- Очень жаль, что люди пилят деревьев больше, чем смогут реализовать, - пишет человек, пожелавший остаться анонимным.

Под постом в соцсетях тут же разгорелся спор: не пора ли вообще перейти на искусственные елки, а настоящие, допустим, посадить во дворе и всем вместе наряжать ее под новый год?

- А может, пока организовать продажу ёлок на заказ? - предлагает Валерий М. - Скажем, оплатил человек скажем через госуслуги ёлку, ему её срубили, и он забрал в нужное время в пункте выдачи. Лишние рубить не надо и денежки в бюджет

Чтобы настоящие деревца и после празднования Нового года не пропадали зря, региональный оператор сообщил, что горожанам надо выносить деревца к мусорным контейнерам, оттуда их будут забирать и пускать на переработку. Из елок сделают щепу, которую отдадут на корма и подстилки для животных в конно-спортивные клубы. Кроме того, бесплатно забрать щепу смогут и жители Самары. Конкретные точки должны сообщить после 15 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU