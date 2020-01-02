Два жителя Самарской области выиграли по миллиону в лотерею

2 Янв. 2020 2020-01-02T22:04:13+03:00

Такое количество денег мало кто видел своими глазами

А москвичу в новогоднем розыгрыше и вовсе достался миллиард

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1 января состоялся новогодний лотерейный розыгрыш, по итогам которого житель Москвы выиграл миллиард рублей. Имя счастливчика пока не известно.

По миллиону досталось и двум жителям самарской области, об этом пишет портал TLTgorod, каждый из счастливчиков билеты купил по 100 рублей.

Всего по итогам новогоднего розыгрыша в России количество миллионеров увеличилось 99 человек. Больше всего (два десятка) из них проживают в столице и Московской области, семь - в Санкт-Петербурге, шесть - в Республике Башкортостан.

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ИСТОЧНИК KP.RU