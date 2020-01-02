Два жителя Самарской области выиграли по миллиону в лотерею
1 января состоялся новогодний лотерейный розыгрыш, по итогам которого житель Москвы выиграл миллиард рублей. Имя счастливчика пока не известно.
По миллиону досталось и двум жителям самарской области, об этом пишет портал TLTgorod, каждый из счастливчиков билеты купил по 100 рублей.
Всего по итогам новогоднего розыгрыша в России количество миллионеров увеличилось 99 человек. Больше всего (два десятка) из них проживают в столице и Московской области, семь - в Санкт-Петербурге, шесть - в Республике Башкортостан.
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ИСТОЧНИК KP.RU