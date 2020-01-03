2020-01-03T08:58:24+03:00
Происшествия

В Чапаевске ночной пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем
Анастасия ФИЛАТОВА
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На месте пожара работали 25 человек и 9 спецмашинНа месте пожара работали 25 человек и 9 спецмашинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Чапаевске в ночь на пятницу, 3 января, произошел пожар, в котором погибли люди. Пламя охватило квартиру в одном из двухэтажных домов на улице Котовского.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 00:09. На место были направлены 25 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек и 7 спецмашин. По приезду в квартире были найдены тела погибших 65-летнего мужчины и 92-летней женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, огнем была охвачена площадь в 10 квадратных метров. Горели домашние вещи. Из дома в целях безопасности эвакуировали 10 человек. Пожарные локализовали возгорание в 00:37, а полностью потушили пламя в 1:17. Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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