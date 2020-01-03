2020-01-03T10:47:00+03:00
Общество

Посетители парка Победы в Самаре пожаловались на неработающие туалеты

Проблемы с посещением уборных волнуют самарцев с конца 2019 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В парке Победы к новогодним праздникам подготовили все, кроме туалетовВ парке Победы к новогодним праздникам подготовили все, кроме туалетовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жители Самары, которые любят с детьми посетить парк Победы, возмутились состоянием туалетов там. Они закрыты, хотя надписи на уборных уверяют в обратном.

- Парк Победы хорошо подготовили к Новому году: и каток, и елочка — красота! Но вот туалет не работает, а как же быть людям с детьми? Зато написали, что работают до 21:00, - пожаловалась в твиттере горожанка.

Департамент городского хозяйства и экологии сразу же перенаправил вопрос в МП «Парки Самары». Однако там «отбили подачу», заявив, что контракт на обслуживание туалетов — именно департамента, а не муниципального предприятия. Между тем, на своеобразную работу туалетов горожане жаловались еще до Нового года, и тогда чиновники заверили, что провели необходимый инструктаж и что туалет будет работать до 21:00. Видимо, внушение должного воздействия на ответственных за туалеты в парке не оказало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сызранском районе полицейские забрали из магазина нечестной коммерсантки 11 литров пива
Посетители парка Победы в Самаре пожаловались на неработающие туалеты
Появилась программа развлечений в «Самарской Олимпийской деревне» на 3 января
В Чапаевске ночной пожар в квартире унес жизни мужчины и женщины
Появился из ниоткуда: в Самаре иномарка сбила пешехода в темноте
Два жителя Самарской области выиграли по миллиону в лотерею
В Самарской области вылетела с трассы и перевернулась машина с ребенком внутри
Кладбище непроданных елок: под Самарой неизвестные выбросили десятки спиленных еловых деревьев
В Южном городе поймали пьяного водителя-рецидивиста
Протаранил на полном ходу: в Тольятти автомобилист с двумя детьми в машине попал в ДТП и уехал отмечать Новый год
Игры кончились: в Самаре двух девушек будут судить за организацию работы подпольного игорного клуба
Первое ЧП на Фрунзенском мосту: под колесами авто вылетела крышка люка
В Самаре, Сызрани и по области ночью могут ударить 20-градусные морозы
МЧС просит жителей региона не выходить на лед
С жителей Самарской области собрали 100% взносов на капремонт, минстрой доволен