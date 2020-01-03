Посетители парка Победы в Самаре пожаловались на неработающие туалеты
Жители Самары, которые любят с детьми посетить парк Победы, возмутились состоянием туалетов там. Они закрыты, хотя надписи на уборных уверяют в обратном.
- Парк Победы хорошо подготовили к Новому году: и каток, и елочка — красота! Но вот туалет не работает, а как же быть людям с детьми? Зато написали, что работают до 21:00, - пожаловалась в твиттере горожанка.
Департамент городского хозяйства и экологии сразу же перенаправил вопрос в МП «Парки Самары». Однако там «отбили подачу», заявив, что контракт на обслуживание туалетов — именно департамента, а не муниципального предприятия. Между тем, на своеобразную работу туалетов горожане жаловались еще до Нового года, и тогда чиновники заверили, что провели необходимый инструктаж и что туалет будет работать до 21:00. Видимо, внушение должного воздействия на ответственных за туалеты в парке не оказало.
ИСТОЧНИК KP.RU