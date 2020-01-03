2020-01-03T11:33:50+03:00
Общество

В Сызранском районе полицейские забрали из магазина нечестной коммерсантки 11 литров пива

Женщина торговала пенным напитком без документов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предпринимательнице грозит штраф за нелегальную продажу пиваПредпринимательнице грозит штраф за нелегальную продажу пиваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские наведались с проверкой в один из магазинов Сызранского района. Как выяснилось, владелица торговой точки промышляла незаконной продажей алкоголя.

- Индивидуальная предпринимательница продавала пиво без сопроводительных документов, которые подтверждают легальность оборота пенного напитка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении 51-летней сызранки стражи порядка составили протокол по статье «Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота». Из магазина полицейские забрали 11 литров пива. Какое наказание получит женщина за нелегальную торговлю алкоголем, решит арбитражный суд Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Сызранском районе полицейские забрали из магазина нечестной коммерсантки 11 литров пива
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