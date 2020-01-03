2020-01-03T12:32:53+03:00
Общество

В Самаре продлят трамвайный маршрут № 24к

Он будет курсировать до стадиона «Самара Арена»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь трамваи до "Самара Арены" ходят и со стороны 15 микрорайонаТеперь трамваи до "Самара Арены" ходят и со стороны 15 микрорайонаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, когда трамвай № 24к начнет ходить до стадиона «Самара Арена». Как сообщили в МП «Трамвайно-троллейбусное управление», по удлиненному маршруту он поедет после новогодних праздников.

- С 9 января 2020 года продлится трасса следования трамвайного маршрута №24к «Костромской переулок - Стадион «Самара Арена». Добро пожаловать на борт! - написали в твиттере представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

По этому маршруту трамвай № 24к будет курсировать только в будние дни. Что касается выходных, то в эти дни до «Самара Арены» со стороны 15 микрорайона будет заворачивать трамвай № 25. Как отмечают в муниципальном предприятии, новые посадочные площадки на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе со стороны больницы имени Середавина являются остановками только для трамваев № 24к и 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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