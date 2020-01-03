В лесу на Мехзаводе нашли еще одно кладбище нераспроданных елок

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:35:05+03:00

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Жители Самары продолжают находить «еловые кладбища». Хвойные деревья, которые не успели продать до 31 декабря, просто выбрасывают в поля или оставляют десятками в лесу. Так, 1 января, жители поселка Мехзавод наткнулись в лесу как минимум на две кучи нераспроданных елок.

- Елки, которые не продали, просто выбросили в лесу на 15 квартале в поселке Мехзавод. Считаю, за такое нужно заводить уголовное дело на таких деятелей, - написал в соцсети один из самарцев.

Жители поселка недоумевают, кто и зачем вывез нереализованные деревья в лес разлагаться, и задаются вопросом — насколько все это законно. Некоторые горожане уверены, что ничего страшного в вывозе елок в лес нет, другие же пытаются подсчитать ущерб, который был причинен при вырубке деревьев. Нашлась и третья сторона, приверженцы которой посетовали, что никто не догадался раздать елки бесплатно 31 декабря. Разобраться в ситуации пообещала администрация Красноглинского района.

Напомним, что 2 января в соцсетях тоже появлялись фотографии «елочного кладбища». Кто-то выбросил десятки срубленных деревьев в поле в районе поселка Петра Дубрава.

ИСТОЧНИК KP.RU