В Самаре семья с двумя детьми отравилась угарным газом
В Советском районе Самары произошел несчастный случай, после чего помощь медиков понадобилась семье из 4 человек. Все они отравились угарным газом. Об этом в пятницу, 3 января, на совещании под председательством Виктора Кудряшова сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
- Семья из четырех человек, в том числе двое детей, отравилась угарным газом. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, - отметил руководитель оперативного ведомства.
По предварительным данным, все произошло в ночь на 3 января в одном из домов на улице Советской Армии. Пострадали 35-летние мужчина и женщина, а также 3-летний мальчик и 9-летняя девочка. Предварительная причина происшествия — неисправная вытяжка.
Поскольку в последнее время регионе участились случаи отравления угарным газом, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил усилить профилактическую работу по разъяснению правил использования газового оборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU