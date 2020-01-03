2020-01-03T16:27:03+03:00
Происшествия

В Самаре семья с двумя детьми отравилась угарным газом

К счастью, в результате несчастного случая никто не погиб
Анастасия ФИЛАТОВА
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Медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжестиМедики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжестиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Советском районе Самары произошел несчастный случай, после чего помощь медиков понадобилась семье из 4 человек. Все они отравились угарным газом. Об этом в пятницу, 3 января, на совещании под председательством Виктора Кудряшова сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

- Семья из четырех человек, в том числе двое детей, отравилась угарным газом. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни нет, - отметил руководитель оперативного ведомства.

По предварительным данным, все произошло в ночь на 3 января в одном из домов на улице Советской Армии. Пострадали 35-летние мужчина и женщина, а также 3-летний мальчик и 9-летняя девочка. Предварительная причина происшествия — неисправная вытяжка.

Поскольку в последнее время регионе участились случаи отравления угарным газом, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил усилить профилактическую работу по разъяснению правил использования газового оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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