2020-01-03T17:38:08+03:00
Общество

Перевозчик рассказал, когда автобусы Самары вернут в «Прибывалку»

Программный сбой отбросил горожан в прошлое, когда транспорт приходилось ждать в неведении
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарские автобусы временно пропали с "радаров"Самарские автобусы временно пропали с "радаров"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самары остались без автобусов, правда, только в мобильных приложениях «Прибывалка» и «Яндекс.Транспорт». В пятницу, 3 января, прибывающий транспорт перестали показывать еще и электронные табло, установленные на остановках. Специалисты винят во всем программный сбой, который внезапно «подкосил» оборудование не только в Самаре, но и по всей стране.

- Произошел сбой в системе навигации, этот сбой не только на территории Самары, но и по России. Оперативно заказано новое программное обеспечение из Москвы, ждем сегодня, - объяснили в твиттере представители перевозчика «СамараАвтоГаз».

В компании отмечают, что переустановку ПО планируется начать ночью. Чтобы проделать это на каждой машине, потребуется всего около 5 минут. Добавим, что проблема коснулась только автобусов. Трамваи, троллейбусы и маршрутки по-прежнему видны в приложениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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