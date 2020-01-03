В Самарской области залетевший в окно квартиры на 14 этаже фейерверк устроил пожар

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:35:59+03:00

С пиротехникой самарцы в новогоднюю ночь были не очень осторожны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Последний день 2019 года и первый день 2020 года вышли в Самарской области очень горячими. Всего за два этих дня в регионе произошли 56 пожаров. К сожалению, некоторые из них не обошлись без жертв. Погибли 6 человек.

- 34 пожара произошли в жилом секторе. В ряде случаев причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Один пожар произошел из-за нарушений правил использования пиротехники, - рассказал на совещании в правительстве Самарской области начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко.

По словам руководителя оперативного ведомства, последний случай был зафиксирован в ночь с 31 декабря на 1 января, когда многие жители рванули во дворы запускать в небо праздничные салюты. Один такой неосторожно пущенный заряд залетел в окно квартиры на 14 этаже. Чтобы потушить пламя, пришлось вызывать пожарных. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU