2020-01-03T19:36:22+03:00
Спорт

Самарский ХК ЦСК ВВС сделал свободным вход на домашние игры

Поклонники хоккея смогут бесплатно посещать «Кристалл» в дни матчей «летчиков»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Первый домашний матч в 2020 году самарцы проведут 5 января / Фото: ХК ЦСК ВВСПервый домашний матч в 2020 году самарцы проведут 5 января / Фото: ХК ЦСК ВВС
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Хоккеисты самарского клуба ЦСК ВВС вернулись с небольших новогодних каникул. В четверг, 2 января они провели первую тренировку в рамках подготовки к новым матчам чемпионата ВХЛ — Кубка Шелкового пути сезона 2019/2020. Также летчики решили сделать своим болельщикам небольшой подарок.

- Вход на домашние игры ХК ЦСК ВВС в ледовом дворце «Кристалл» теперь станет свободным, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Напомним, что первый домашний матч «летчиков» пройдет уже в это воскресенье, 5 января. Им предстоит сразиться с «Дизелем» из Пензы. После этого самарцы примут на своем льду тольяттинскую «Ладу». Матч намечен на 9 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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