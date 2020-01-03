2020-01-03T21:15:05+03:00
Происшествия

В Самарской области из-за неосторожного обращения с огнем в новогодние праздники погибли 6 человек

В большинстве случаев пожары спровоцировала беспечность при курении
Анастасия ФИЛАТОВА
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За последние четыре дня в Самарской области произошли пять смертельных пожаровЗа последние четыре дня в Самарской области произошли пять смертельных пожаровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ГУ МЧС по Самарской области рассказали подробности пожаров с погибшими в новогодние праздники. Две смертельные трагедии произошли в Тольятти и по одной - в Самаре, Чапаевске и Кинель-Черкасском районе.

Так, 31 декабря на улице Транспортной в Автозаводском районе Тольятти из-за неосторожного обращения с огнем погибла 47-летняя женщина. 1 января по той же причине скончался 57-летний житель дома на улице Больничной в селе Тимашево.

В четверг, 2 января, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. На улице Ленинградкой в Центральном районе Тольятти огонь унес жизнь 60-летнего мужчины. В пятницу, 3 января, из-за неосторожности при курении произошли сразу два пожара. На улице Котовского в Чапаевске после возгорания в квартире нашли тела 65-летнего мужчины и 92-летней женщины, а на улице Степана Халтурина в Самаре — тело 61-летнего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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