2020-01-04T08:48:30+03:00
Происшествия

Людей спасали с помощью автолестницы: в Сызрани горело здание общежития на Ульяновском шоссе

Из здания эвакуировали 92 человека
Евгения ВАСИНА
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Обошлось без пострадавшихОбошлось без пострадавшихФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Крупный пожар произошел в Сызрани поздно вечером 3 января. В 21:51 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в общежитии на Ульяновском шоссе, 29 Как позже выяснилось, горела комната на четвертом этаже 4-х этажного здания.

- Пожару был присвоен второй ранг. Площадь пожара составила 80 кв.м. Для безопасности из здания эвакуировано 92 человека. Эвакуацию провели с помощью автолестницы, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Самарской области.

Для тушения пожара привлекались 62 человек, 22 единицы спецтехники, в том числе от МЧС России 35 человек и 11 единиц техники.

Ликвидировать возгорание пожарным удалось в 22:57. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Что стало причиной ЧП, предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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