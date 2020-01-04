«Объявлен жёлтый уровень опасности»: в Самарской области ожидается сильный ветер

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:15:08+03:00

А в общем погода очень даже неплохая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Главное управление МЧС России по Самарской области объявило «жёлтый уровень опасности». Ведомство ссылается на данные «Приволжского УГМС», по информации синоптиков днем 4 января местами в регионе и областной столицы ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Такой ветер сохраниться и вечером.

- В субботу, 4 января в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Местами гололедица, - уточнила синоптик 1 категории Галина Овечкина.

Однако, чтобы избежать травм и происшествий МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности: держаться на безопасном расстоянии от линий электропередач, массивных деревьев и слабо закрепленных конструкций. При усилении ветра реже выходить из зданий, не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, укрыться от него в подземных переходах или подъездах зданий.

- Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, - предупредили в МЧС, - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.

ИСТОЧНИК KP.RU