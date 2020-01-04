2020-01-04T10:09:00+03:00
Происшествия

Искали несколько дней, нашли в реке: тело пропавшего жителя Тольятти из воды доставали спасатели

Мужчина пропал еще 30 декабря, что с ним случилось предстоит выяснить следственным органам
Евгения ВАСИНА
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Автор фото: Андрей ДербеневАвтор фото: Андрей Дербенев
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3 января к спасателям Центра Гражданской Защиты Тольятти обратились очевидцы. Они рассказали, что на акватории у поселка Тракторный, садового некоммерческого товарищества «Вишенка -4» заметили тело в воде и сообщили об этом в полицию. Подойти к телу без специального оборудования оказалось непросто.

- Прибыв на место, спасатели извлекли мужчину из воды. Он был на расстояние 3 метров от берега на глубине 1,5м. Тело эвакуировали на берег - крутой подъём, высотой около 8м. Личность погибшего установили сразу, - сообщил директор Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Родные 44-летнего Сергея Чурикова до последнего верили в чудо и ждали его возвращения. Мужчина пропал еще 30 декабря. Его искали волонтеры и полицейские. Что произошло и что стало причиной смерти мужчины, предстоит выяснить следственным органам.

Соболезнуем родным и близким.

Искали полицейские и волонтеры

Искали полицейские и волонтеры

ИСТОЧНИК KP.RU

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Искали несколько дней, нашли в реке: тело пропавшего жителя Тольятти из воды доставали спасатели
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