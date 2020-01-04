Вторая жизнь есть: В Самаре новогодние елки переработают и раздадут всем желающим бесплатно

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:34:39+03:00

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В Самаре запустили акцию «Подарите ёлке вторую жизнь». Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» предлагаем переработать новогодние ёлки Самары в полезное сырье.

На спецплощадке будет установлена дробильная машина, которая превратит хвойные деревья в мелкую щепу. «ЭкоСтройРесурс» уже договорился с конно-спортивным клубом, который готов забрать часть вторсырья. Из экологически чистого и безопасного материала они сделают настилы для животных. Также щепу будут раздавать всем желающим, ведь ее можно использовать как удобрение и в других нуждах на садово-дачных участках.

- Мы считаем важным уменьшить объем отходов, которые поступают на полигон. Тем более, сырье, которое получается от, казалось бы, уже ненужной елки является ценным и может быть использовано с пользой. Поэтому мы решили провести такую акцию, - говорит руководитель экологического управления регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко. Чтобы стать участником акции достаточно вынесите хвойное дерево к ближайшей контейнерной площадке. Очень важно разместить дерево не в контейнер, а возле контейнерной площадки.

- Наши перевозчики соберут все елки и доставят их к пункту утилизации, где с помощью спецоборудования деревья превратятся в полезное вторсырье. Раздача щепы запланирована после 15 января. О месте, дате и времени сообщим дополнительно в социальных сетях и на официальном сайте, - сообщили в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU