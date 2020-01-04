2020-01-04T11:54:36+03:00
Происшествия

Сбил пешехода и уехал: в Самаре ищут водителя, наехавшего на пенсионерку

70-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу
Евгения ВАСИНА
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Место ДТПМесто ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре ищут водителя, который сбил женщину и уехал. ДТП произошло 3 января примерно в 16 часов.

- Водитель, управляя легковым автомобилем, предположительно светлого цвета, следовал по ул. Березовая Аллея и, напротив дома № 512 по пр. Карла Маркса наехал на 70-летнюю пенсионерку. Женщина переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в МВД России по Самарской области.

Водитель, не оказав помощь пострадавшей, уехал с места ДТП. Сейчас его разыскивают полицейские.

- Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)951-91-21, 89277566676, 020, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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