Топ-5 выбран: самарцы составили рейтинг мест, в которых им хорошо

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:08:48+03:00

Город становится все лучше и лучше Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Все общественные пространства, вошедшие в топ, преобразились в последние годы

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Самарцы назвали топ-5 общественных пространств, в которых им больше всего нравится проводить время. Все названные места преобразились за последние годы.

Возглавляет топ-5 площадь Славы. Несколько лет площадь была исключительно мемориальным комплексом, но в прошлом году снова «вернулась к людям». Теперь здесь проходят концерты и выставки, в зелёной зоне у храма появились уличные тренажёры, кроме того, этой зимой здесь впервые залили каток.

Вторым по популярности местом оказалась улица Куйбышева. Во время чемпионата мира по футболу она превратилась в пешеходную зону, где прошли карнавалы и фестивали. Теперь улица Куйбышева становится пешеходной на ключевые городские и государственные праздники.

На третьем по популярности месте стала территория у стадиона «Самара Арены», а точнее последняя миля. Здесь проходят праздники и соревнования, концерты и перфомансы. Сейчас там работает «Олимпийская деревня», для горожан там организованы десятки зон для активного отдыха.

Четвёртое место топа - сквер Фадеева. Самарцы с гордостью называют его «космическим». Сквер полностью преобразился в 2019 году и стал одним из самых популярных мест у детей и их родителей.

Завершает топ-5 - бульвар Металлургов и площадь Мочалова. По мнению горожан, последняя стала очень стильной. Здесь уложена новая плитка, появились дизайнерские скамейки, уличные диваны и урны.

Какое общественное пространство города нравится вам больше всего?

ИСТОЧНИК KP.RU