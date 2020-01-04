В Самаре дорогой спортивный автомобиль - Dodge challenger – въехала в забор

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:43:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Разбитый бампер, смытый капот, фара в дребезге – в Самаре в ДТП попала дорогая спортивная машины. Белая Dodge challenger часто ездила по городским улицам, но поезда 4 января оказалась печальной. Иномарка протаранила ограждения на улице Молодогвардейская.

- Машина в городе заметная, возможно даже единственная. Частенько гонял, распугавшая других участников движения, видно «долетался», - отметили очевидцы.

Вероятно, владельцу теперь предстоит очень дорогой ремонт. Подробности ДТП пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU