2020-01-04T13:43:34+03:00
Происшествия

В Самаре дорогой спортивный автомобиль - Dodge challenger – въехала в забор

Машина получила серьезные повреждения
Евгения ВАСИНА
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Фото: @dtp_163 (instagram.com/dtp_163)Фото: @dtp_163 (instagram.com/dtp_163)
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Разбитый бампер, смытый капот, фара в дребезге – в Самаре в ДТП попала дорогая спортивная машины. Белая Dodge challenger часто ездила по городским улицам, но поезда 4 января оказалась печальной. Иномарка протаранила ограждения на улице Молодогвардейская.

- Машина в городе заметная, возможно даже единственная. Частенько гонял, распугавшая других участников движения, видно «долетался», - отметили очевидцы.

Вероятно, владельцу теперь предстоит очень дорогой ремонт. Подробности ДТП пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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