Машина на штраф стояку, нарушителя в отдел полиции: на трассе Самара-Ульяновск поймали пьяного водителя
На дороге Самара-Ульяновск инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21074. Полицейским показалось, что 34-летний водитель пьян.
- Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и назначили медицинское освидетельствование, но мужчина от процедуры отказалсяъ, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.
Позже выяснилось, что июле этого года самарец, задержанный на дороге Самара-Ульяновск, уже привлекался к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Тогда его арестовали на 10 суток.
Сейчас все материалы по этому делу переданы в территориальный отдел полиции. Машина на спецстоянке, а пьяный водитель в отделении полиции. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU