Машина на штраф стояку, нарушителя в отдел полиции: на трассе Самара-Ульяновск поймали пьяного водителя

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:46:07+03:00

Это не первое подобное нарушение задержанного. Теперь его могут отправить в тюрьму

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На дороге Самара-Ульяновск инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21074. Полицейским показалось, что 34-летний водитель пьян.

- Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и назначили медицинское освидетельствование, но мужчина от процедуры отказалсяъ, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Позже выяснилось, что июле этого года самарец, задержанный на дороге Самара-Ульяновск, уже привлекался к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Тогда его арестовали на 10 суток.

Сейчас все материалы по этому делу переданы в территориальный отдел полиции. Машина на спецстоянке, а пьяный водитель в отделении полиции. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU