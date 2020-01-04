2020-01-04T16:42:52+03:00
Происшествия

В Самаре ищут водителя оранжевого автомобиля

Неизвестный водитель сбил 75-летнюю женщину и уехал
Евгения ВАСИНА
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Водителя ищут до сих порВодителя ищут до сих порФото: ГУ МВД России по Самарской области
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75-летняя жительница Самары попала под колеса оранжевого автомобиля еще 26 декабря примерно в 10 часов.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленным легковым автомобилем, предположительно оранжевого цвета, следуя по дворовому проезду дома № 148 по ул. Советской Армии со сторону дома № 150 в сторону дома № 146 совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая стояла на правом краю проезжей части, по ходу движения автомобиля, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Водитель уехал с места ДТП, не оказав помощь пострадавшей. Его до сих пор разыскивает полиция.

Всем, кому что-либо известно о уехавшем водители или деталях ДТП, сотрудники полиции просят сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)951-91-21, 89277566676, 020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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