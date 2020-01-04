В Самаре ищут водителя оранжевого автомобиля

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:42:52+03:00

Водителя ищут до сих пор Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

75-летняя жительница Самары попала под колеса оранжевого автомобиля еще 26 декабря примерно в 10 часов.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленным легковым автомобилем, предположительно оранжевого цвета, следуя по дворовому проезду дома № 148 по ул. Советской Армии со сторону дома № 150 в сторону дома № 146 совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая стояла на правом краю проезжей части, по ходу движения автомобиля, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Водитель уехал с места ДТП, не оказав помощь пострадавшей. Его до сих пор разыскивает полиция.

Всем, кому что-либо известно о уехавшем водители или деталях ДТП, сотрудники полиции просят сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)951-91-21, 89277566676, 020.

ИСТОЧНИК KP.RU