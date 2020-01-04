2020-01-04T18:31:09+03:00
Общество

В Самарской области четыре человека погибли, провалившись под лед

Патрулирование водоемов идет ежедневно, но люди все равно выходят на опасный лед
Евгения ВАСИНА
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Будьте осторожны!Будьте осторожны!Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области с начала года 10 раз проводили патрулирование на Волге в районе Самары и Тольятти. Чаще всего на опасный лед выходят люди, желающие сократить путь, а также дети и любители зимней рыбалки.

- Сейчас зарегистрировано 4 случая провала людей под лед со смертельным исходом. О последнем случае стало известно 3 января в 17:50 из Волги в районе СНТ «Вишенка-4» в Комсомольском районе Тольятти спасатели извлекли погибшего мужчину.

Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области напомнили, что в Самарской области официальные ледовые переправы через Волгу не открываются уже около 20 лет, но жители горда все равно продолжают переходить на противоположный берег по замершей воде.

- На Волге до сих пор наблюдается ледостав, поэтому традиционные переходы людей на правый берег Волги не протоптаны, но это не мешает любителям рыбной ловли выходить на участки, которые покрылись, казалось бы, на вид прочным льдом, - отметили в МЧС.

4 января на очередном профилактическом рейде сотрудники ГИМС побеседовали с рыбаками, напомнили им что при себе всегда необходимо иметь средства спасения: спасательный жилет, веревку, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

- Одна из частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди не адекватно реагируют на опасность и в случае нештатной ситуации становятся беспомощными. Кроме знаний правил поведения на льду, нужно помнить, что опасен не только тонкий лед, но и прочный, скользкий лед. При падении на нем случаются тяжелые ушибы, растяжения, сотрясения. Таит опасность для рыболова и низкая температура, - добавили в МЧС. - Во время зимней рыбалки думайте, прежде всего, о собственной безопасности и безопасности других людей, а потом уже об улове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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